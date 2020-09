Altstadtring für Radler beschlossen

Aalen

Knapp 700 Maßnahmen umfasst das Radverkehrskonzept in Aalen. 20 Millionen Euro will die Stadt darin investieren. Verteilt auf zehn Jahre macht das zwei Millionen Euro pro Jahr. Es geht darum, das Radwegenetz im ganzen Stadtgebiet auszubauen, die Wege miteinander zu vernetzen und so das Radfahren sicherer und attraktiver zu machen.

Der Altstadtring: Zentraler Punkt in der Vorberatung im Ausschuss für Umwelt, Technik und Stadtentwicklung (AUST) am Donnerstag war der sogenannte Altstadtring. Während die Altstadt Fußgängern vorbehalten ist, sollen Radler einen durchgängigen und markierten Weg um die Altstadt herum nutzen können. Piktogramme