Federleichter Festivalauftakt

Klassik Großartiger Auftritt vor kleinem Publikum. Wie das Ensemble Baroque for you in der Villa Stützel nicht nur musikalisch das Publikum gewinnt.

Eigentlich müssten das prima Zeiten gewesen sein. Voller Musik, Tanz und Müßiggang. Denn hört man Alte Musik, übertönt diese im Kopf die Vorstellung von der Not, die vor Jahrhunderten eben auch herrschte, vollkommen. Wird dieser Eindruck dann noch durch die unverbrauchte Frische ihrer Interpreten verstärkt, wirkt die momentan doch etwas beschwerte Welt plötzlich federleicht. So wie beim Auftakt des zweiten Festivals für Alte Musik – kurz „FAMA#2“ – am Donnerstagabend in der Villa Stützel Aalen.

Jung sind sie, die vier Mitglieder des Ensembles Baroque for you, die dort die Bühne betreten. Keiner über Dreissig.