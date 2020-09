Bruder Manfred Bellingers Abschied von der LEA

Ellwangen. Immer ruhig, ausgeglichen und ganz unaufgeregt: So kennen die LEA-Bewohner den Comboni-Missionar Bruder Manfred Bellinger. Seit 2015 leitet er das Fußballtraining, knapp 500 mal stand er in dieser Zeit mit Flüchtlingen auf dem Platz, rechnete Ehrenamtskoordinator Pascal Haug zum Abschied vor. Denn Bruder Manfred verlässt Ellwangen und die LEA, um in Mosambik die Leitung eines Ausbildungszentrums zu übernehmen.

Der dritte Einsatz in der Mission war ein Herzenswunsch des 62-jährigen gebürtigen Wasseralfingers. In der LEA wird man ihn schmerzlich vermissen, betonte der Leiter Berthold Weiß. „Dein Training, freitags ab 14.30