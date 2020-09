Mit der STOA den Mörder suchen

Das Theater STOA spielt wieder. Ab Donnerstag, 1. Oktober, zeigt die Gruppe Theaterwerkstatt das Stück „Agatha Christie – Hobby ist Mord!“ von Florian Battermann. Regie führt Ute Kircher.

Darum geht's: Florian Battermanns Stück orientiert sich am Erfolgsrezept der berühmten englischen Autorin. Ein Mord geschieht in einem Theater zu Beginn einer Probe. Einer der wenigen Anwesenden muss der Mörder oder die Mörderin sein. Uraufgeführt werden soll das Stück „Der unerwartete Gast“ der Autorin Agatha Christie. Außer dem Intendanten und zwei Angestellten sind zudem zwei Schauspieler – ein am Ende seiner Karriere