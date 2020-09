Schulstart im Corona-Modus

Aalen

Das neue Schuljahr hat begonnen. Zwar herrscht seit Montag wieder Regelbetrieb an allen Schulen, allerdings unter Pandemiebedingungen. Die Pausenhöfe sind in Areale aufgeteilt, unterschiedliche Ein- und Ausgänge sind in den Gebäuden markiert. Bis wieder alles beim Alten ist, wird es noch eine Weile dauern. Bis dahin halten die Schulen streng an den neuen Regelungen fest. Die SchwäPo hat nachgefragt, wie der Regelbetrieb im Coronamodus umgesetzt und angenommen wurde.

Nach der aktuellen Covid-19-Landesverordnung gilt zwischen den Grundschülerinnen und Grundschülern kein Mindestabstand. Auch eine Maskenpflicht gibt es für die Kleinsten