Viel weniger Zuschauer in der Halle

Einen großen Aufwand – und einen finanziellen Verlust – bedeutet die Umsetzung der Corona-Verordnung für die meisten Vereine, die Wettkampfsport in Hallen ausüben. Am zweiten Oktoberwochenende beginnt für die Handballer der unteren Klassen die Saison, bereits am 26. September haben die Regionalligavolleyballer der SG MADS und des TSV Ellwangen ihre ersten Heimspiele. Da galt es für die Verantwortlichen in den vergangenen Tagen, ein konkretes Hygienekonzept zu erstellen.

Die Handballer der Aalener Sportallianz und der SG Hofen/Hüttlingen nützen verschiedene Hallen, unter anderem gemeinsam die Talsporthalle in Wasseralfingen.