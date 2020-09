Bald sollen Bagger zur Hochbrücke rollen

Verkehr Baupläne für das Areal von der Galgenbergstraße über die Hochbrücke bis zur Jahnstraße – neue Geh- und Radwegeunterführung Kettelerstraße. Ratsmitglieder erklären, was am Projekt gut ist.

Aalen

Das ist ein großes Verkehrsprojekt, das uns ganzheitlich weiterbringt, freut sich Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle mit Blick auf die Baupläne für das Areal von der Galgenbergstraße über die Hochbrücke bis zum Samariterstift in der Jahnstraße. Die Gemeinderatsmitglieder im Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik, kurz: AUST, haben das Projekt in der Sitzung am Donnerstagabend in der Stadthalle einstimmig begrüßt.

Wesentliches Element ist der Bau einer Geh- und Radwegeunterführung unter der Alten Heidenheimer Straße hindurch in die Kettelerstraße. Steidle erklärt: „Mit dem Bau der Unterführung sind Umbaumaßnahmen