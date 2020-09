Wie digital Ellwangens Schulen sind

Bildung Eine Million Euro investierte die Stadt Ellwangen in den vergangenen Jahren in die Digitalisierung der Schulen. Wofür das Geld ist und an welchen Schulen es Nachholbedarf gibt.

Ellwangen

Spätestens während der Coronakrise zeigte sich, wie wichtig die Digitalisierung an Schulen ist. Doch schon 2015 hat die Stadt Ellwangen beschlossen, rund eine Million Euro in den Ausbau der digitalen Infrastruktur zu investieren. Der Ellwanger Verwaltungsausschuss wurde nun darüber informiert, was mit dem Geld gemacht wurde und wo in Sachen digitales Lernen noch Nachholbedarf besteht.

„Seit 2016 haben wir 250 000 Euro pro Jahr investiert“, sagt Andreas Weiser von der städtischen EDV-Abteilung. Das Geld sei insbesondere in bauliche Maßnahmen, in die Ausstattung mit interaktiven Whiteboards sowie in den Ausbau der WLAN-Infrastruktur