Nach der Schule zur Bundeswehr

Schwäbisch Gmünd

Disziplin und Ordnung statt Müßiggang – während sich viele Schulabsolventen nach dem Abschluss auf das Ausschlafen freuen, hat für andere ein Einblick in die Bundeswehr einen besonderen Reiz. Frau Hauptmann Tanja Tennigkeit vom Karriereberatungsbüro Schwäbisch Gmünd erzählt, was sich für Bewerber des Freiwilligen Wehrdiensts in Coronazeiten geändert hat und was potenzielle Soldaten erwartet.

In ihrem Büro berät Tanja Tennigkeit alle, die sich dafür interessieren zur Bundeswehr zu gehen – denn die Verwendungen bei der Bundeswehr sind vielseitig.