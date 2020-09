Schrezheim liegt wieder an der Spitze

Fußball, Kreisliga A II Corona rupft die Spieltage in der Liga. Vier Spielausfälle am Mittwoch und am Sonntag.

Der Spielplan der Kreisliga AII wird wegen Corona arg gerupft. Am Mittwoch fielen vier Spiele aus, am Sonntag ebenfalls. Schrezheim holte sich mit einem Punkt in Unterschneidheim die Tabellenführung zurück, Abtsgmünd - Eigenzell-Ellenb. 0:2 (0:0) Das Spiel war ausgeglichen und interessant. Die Gäste hatten das Quäntchen Spielglück und gewannen durch zwei schön herausgespielte Tore. Tore: 0:1 Gloning (55.), 0:2 Lechner (72.) Dorfmerkingen II - Wört 4:0 (1:0) Die Sportfreunde waren immer Herr der Lage und gewannen dieses Spiel auch in der Höhe verdient. Tore: 1:0 Schuster (45.+1), 2:0 Lingel (51.), 3:0 Amon ((76.), 4:0 Kaschek (78.). Unterschneidheim