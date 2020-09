Kita-Plan zwei: „Joe“ Brenner sauer auf Stadtspitze

Aalen-Waldhausen. Hinter den Kulissen der Stadt Aalen und des Ortschaftsrats Waldhausen rumort es gewaltig. Zwar wird der Aalener Gemeinderat vermutlich in seiner kommenden Sitzung am 24. September entscheiden, dass ein geändertes Raumprogramm für den bereits geplanten Neubau der Kita an der Grundschule Waldhausen notwendig ist. Die Empfehlung hat jedenfalls der Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik, kurz: AUST, während seiner Sitzung an diesem Donnerstag in der Stadthalle ausgesprochen. Allerdings mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung. Eine der Gegenstimmen brachte Herbert „Joe“ Brenner ein: CDU-Gemeinderat,