Vehementes Auskosten der Leidenschaften

Sagenhaft, mit welch unglaublicher Intensität das Gropius Quartett musiziert. Da hatte Hans-Ulrich Engel wieder einmal den richtigen Riecher. Der künstlerische Leiter der Schlosskonzerte holte das Streichquartett nach Ellwangen, das dem Publikum einen unvergesslichen Abend bescherte.

Das vehemente Ausloten und Auskosten der Leidenschaften, das ist es wohl, was diese elektrisierende Spannung hervorbringt und die Musik so lebendig macht. Unverkennbar gleich im ersten Stück, Ludwig van Beethovens Quartett f-Moll. Harte schroffe Klänge, die immer wieder in lyrische Töne umschlagen. Berückende Passagen wie eine helle liebliche Erinnerung neben