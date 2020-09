Große Gefühle beim Festival für Alte Musik

Wenn man Giorgia Cappello erlebt, denkt man gar nicht, dass sie noch studiert, so gelassen-souverän agiert die Sopranistin auf der kleinen Bühne im Wintergarten der Villa Stützel. Die 25-jährige Sängerin, die an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart eingeschrieben ist, tritt am zweiten Festivaltag in Aalen auf, zusammen mit Daniel Gerzenberg am Cembalo.

Giorgia Cappello hat eine gewinnende Ausstrahlung vom ersten Lied an: „Music for a while“, einer von mehreren Songs des englischen Barockkomponisten Henry Purcell, erzählt von der Kraft der Musik, die selbst die Sorgen vertreiben kann. Ein getragenes Lied