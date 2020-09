Leon Weber sichert einen Punkt

Nach zuletzt zwei Niederlagen war man im Lager des SVW auf Wiedergutmachung aus. Mit dem 1. FC Frickenhausen hatte man allerdings eine schwere Aufgabe vor der Brust, doch am Ende stand es 2:2.

Von Beginn an machten die Gäste vor 300 Zuschauern sehr viel Druck und schnürten den SVW in der eigenen Hälfte ein. In der ersten Minute kamen die Frickenhäuser schon zu einem Abschluss aus kurzer Distanz, doch gefährlich wurde es nicht. Anders dann in der 10. Minute. Ein langer Ball wurde von der SVW Abwehr unterlaufen, Fatmir Karasalihovic war zur Stelle und schob überlegt zur verdienten Gästeführung ein. Kurze Zeit später brannte es wieder lichterloh