Groiß-Viererpack in 14 Minuten

In der Verbandsliga hat sich der TSV Essingen gegen den Aufsteiger Türk Spor Neu-Ulm mit 4:1 (0:1) durchgesetzt. Wie schon am Mittwoch in Sindelfingen war es wieder Niklas Groiß, der die Entscheidung herbeiführen sollte.

In der 63. Minute eingewechselt, erzielte er von der 72. bis zur 86. Minute vier Treffer und drehte die Partie noch gegen einen sehr disziplinierten Aufsteiger. „Ich glaube, das letzte Mal vier Tore in einem Spiel habe ich in der E-Jugend geschossen“, sagte der Essinger Matchwinner nach der Partie lachend. Tobias Feisthammel fehlte noch mit Wadenproblemen, sodass TSV-Trainer Beniamino Molinari wieder auf die Viererkette