Haus der Jugend in Aalen wieder geöffnet

Aalen. Ab Montag, 21. September, ist das Haus der Jugend wieder geöffnet. Nach der sechseinhalbwöchigen Ferienbetreuung in den Räumen der Einrichtung mit wöchentlich bis zu 50 Kindern, hat sich das Hygienekonzept bewährt und kann in die tägliche Kinder- und Jugendarbeit übernommen werden. Bis zu den Sommerferien war das Team über die verschiedensten digitalen Kanäle wie Instagram, Facebook, TikTok und in Chaträumen täglich aktiv.

Kinder -und Jugendcafé

Von Montag bis Freitag wird das Café von 12 bis 21 Uhr geöffnet sein. Montags ist der Zutritt ab 17 Uhr nur für Mädchen gestattet. Der Mittagstisch für Schülerinnen und Schüler