Wohlfühlen in alle Bereichen

Messe „Gsond und Fit“ war trotz eines umfangreichen Hygienekonzeptes gut besucht. Was neben den Fachvorträgen noch geboten wurde.

Aalen

Gesund und fit zu sein ist ein hohes Gut. Dieses Gut zu erhalten, gehört bei vielen Menschen bereits zum Alltag. Welche Möglichkeiten es dafür gibt und was alles dazugehört, konnten die Besucher der Messe „Gsond und Fit“ am Samstag und Sonntag in der Stadthalle erfahren.

Auch mal über den Tellerrand der täglichen Gemüsebrühe schauen, erleben, welche Düfte einem guttun, welche Matratze für einen am Besten geeignet ist oder welche Kräuter besonders schmackhaft und gesund sind waren nur einige der Themen, zu denen die Fachleute hinter den Ständen Auskunft gaben und auch mit Rat und Tat zur Seite standen.

Corona bleibt