FVU: im Stile eines Spitzenteams

Fußball, Bezirksliga Unterkochen schlägt Hermaringen 3:1 und verteidigt so die Tabellenführung – Aalen kassiert Derby-Pleite gegen Hofherrnweiler II – Partie zwischen Lauchheim und Kirchheim abgesagt.

Der FV 08 Unterkochen ist in der Bezirksliga derzeit das Maß aller Dinge: Im Heimspiel gegen den SC Hermaringen setzte sich der FVU mit 3:1 durch und feierte am siebten Spieltag bereits den sechsten Saisonsieg. Indes unterlag der SSV Aalen im Derby gegen Hofherrnweiler II etwas unglücklich mit 0:3, zudem setzte sich Neuler in Großdeinbach durch und die DJK-Schwabsberg-Buch kam beim Tabellenletzten FC Spraitbach nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus.

FC Spraitbach –

Schwabsberg-Buch 2:2 (2:2)

Schwabsberg-Buch legte gut los und führte bereits früh mit 2:0. Im weiteren Verlauf – vor allen Dingen nach dem Seitenwechsel –