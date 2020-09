In 80 Minuten durch Renaissance und Barock

Das „Ostertag“ am Samstagnachmittag: ein geräumiges Foyer im Clubstil mit Bar und Häppchen, der lang gestreckte Konzertsaal luftig bestuhlt, die Bühne bestens ausgestattet mit Licht und Ton, der SWR ist zum Mitschnitt da, links auf der ganzen Länge Einblick in die Oldtimerhalle, dahinter die unhörbare Eisenbahn. Das Festival für Alte Musik Aalen (FAMA) ist umgezogen aus der Villa Stützel in das Ostertag-Ambiente. Um 19 Uhr begrüßen Sandra Röddiger und Ralf Kurek als Veranstalter das spürbar gut gelaunte Publikum. Ein Großkonzert wie „La Serenissima“ ist eine wohltuende Rarität in der Pandemie; dass der Abend