Wenn der Fußball eine ganze Stadt vereint

Ellwangen. Am Freitag, 2. Oktober, um 16.30 Uhr findet zum zehnten Mal das „Fußballspiel der Nationen“ statt. Auf dem Sportplatz in Rindelbach treten 44 Kicker aus 10 Nationen gegen- und miteinander an. Nicht der Wettkampf steht dabei im Vordergrund sondern das Verbindende dieses Sports.

Jürgen Schäfer, Thomas Steidle und Bülent Yilmaz, Jugendtrainer bei der SG Schrezheim, haben das Fußballfest mit Rahmenprogramm organisiert.

Oberbürgermeister Michael Dambacher freut sich, dass die in der ganzen Region bekannte Veranstaltung gegen Diskriminierung auch in Coronazeiten stattfinden kann.

Wie Thomas Steidle erläutert werden alle