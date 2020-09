So kam das Kloster zu seinem Recht

Jubiläum Vor 100 Jahren – am 14. Juni 1920 – hat Papst Benedikt XV. das Kloster Neresheim wieder zur Abtei erhoben. Ein Anlass für ein Pontifikalamt und einen Festvortrag mit Gästen.

Neresheim

Am 14. Juni 1920 hat Papst Benedikt XV. das Kloster Neresheim wieder zur Abtei erhoben. Aus diesem Grund konnte am Sonntag Konventualprior Pater Albert Knebel OSB die geladenen Gäste zum Festprogramm anlässlich dieses 100-Jahr-Jubiläums zu einem Pontifikalamt mit Weihbischof Dr. Gerhard Schneider und einem anschließenden Festvortrag mit Professor Dr. Pater Stephan Haering in der Abteikirche begrüßen. Wegen der momentanen Pandemie war die Besucherzahl begrenzt und auch eine schlichtere Form der Feierlichkeiten wurde dadurch notwendig.

Bereits 1095 gegründet, durchlief das Kloster Neresheim eine wechselhafte Geschichte. Im Zuge