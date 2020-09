Immo-Oscar für den I Live Tower

Aalen. Das Aalener Immobilienunternehmen I Live ist für seinen „I Live Tower“ in der Kategorie Gewerbe für den „FIABCI Prix d’Excellence Germany 2020“ nominiert worden. Das teilt der Geschäftsführende Gesellschafter der I Live Holding GmbH, Kai Bodamer, schriftlich mit. Damit hat der „I Live Tower“ einen mindestens dritten Platz bei dem Preis, der von Fachmedien auch als Immobilien-Oscar bezeichnet wird und herausragende Leistungen in der Immobilienwirtschaft würdigt, sicher. Die Preisverleihung mit Gala findet am 13. November in Berlin statt. Der „I Live Tower“ in der Julius-Bausch-Straße