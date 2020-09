Zukunft für Nepal durch Arbeitsplätze

Pandemie Verein „Zukunft für Nepal Ostwürttemberg“ führt trotz Corona den Bau eines Ausbildungszentrums am Himalaya weiter. Das sind die Pläne für die nächsten Monate.

Aalen

Der Verein Zukunft für Nepal Ostwürttemberg e.V. ist seit über zehn Jahren in Nepal aktiv und hat nach Katastrophen wie Erdbeben und Überschwemmungen geholfen. Derzeit konzentriert sich der Verein darauf, Arbeitsplätze zu schaffen, um Menschen während der Hungersnot in der Corona-Pandemie in Lohn und Brot zu bekommen.

Gemeinsam mit einer eigens gegründeten Stiftung in Nepal, der Sheshkant Foundation, baut der Verein in der Nähe von Dhading ein Bildungszentrum mit allgemeinbildender Schule, beruflicher Schule und Ausbildungswerkstätten. Trotz Corona-Lockdown wurde das Projekt unter Beachtung des Hygienekonzeptes vorangetrieben,