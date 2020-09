Alois Deeg mit Liedern, Worten, Dank verabschiedet

Ruhestand Wörts langjähriger Kämmerer geht in Pension. Ein Abschied mit viel Lob.

Wört. Überaus beliebt und in seiner Arbeit wertgeschätzt: Das war Alois Deeg, der als Kämmerer Wörts nun nach insgesamt 45 Jahren Tätigkeit für die Gemeinde in den wohlverdienten Ruhestand geht. In der „Goldenen Rose“ sagte er leise Servus.

Alte Weggefährten, ehemalige und aktive Gemeinderäte, das ganze Rathausteam und Bürgermeister Thomas Saur kamen zu der Verabschiedung, die fast schon familiären Charakter hatte. Auch die befreundeten Kämmerer aus der Umgebung sagten Alois Deeg nun adieu. Wegen Corona wurden separate Tischgruppen gebildet.

Bürgermeister Thomas Saur würdigte in seiner Laudatio die Leistungen des scheidenden