Bosch AS und Schaeffler gehen Entwicklungskooperation ein

Schwäbisch Gmünd

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler baut sein Angebot im Bereich Hinterachslenkung aus und geht dazu mit der Bosch Automotive Steering eine Entwicklungskooperation ein. Das Ziel der Zusammenarbeit sei es, den Kunden ein Gesamtpaket für Hinterachs-Lenksysteme anzubieten und damit den Markt zu erschließen, so Schaeffler. Beide Firmen bringen ihr Know-how ein: Schaeffler liefert die mechatronische Hinterachslenkung. Von der Gmünder Bosch AS kommt die Software sowie die Elektronik in Form einer „Steering Control Unit“, auf Deutsch: eine Einheit zur Lenkungssteuerung.

Matthias Zink, Vorstand Automotive