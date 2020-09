Bäume für den Kirchheimer Festplatz

Infrastruktur Die Gemeinderäte befassen sich mit dem Baugebiet „Pfarrgarten“ in Dirgenheim, dem Areal beim Rathaus und dem früheren „Hommelacker“ in Benzenzimmern.

Kirchheim

Eine schwere Woche lag hinter Kirchheims Bürgermeister Willi Feige. Das sagte der Schultes gleich zu Beginn der Gemeinderatssitzung. Die Mannschaft der Gemeindeverwaltung habe zwei Krankenfälle, was sich bei der dünnen Personal-Decke besonders auswirke, so Feige. In der Bevölkerung sei zudem durch die Corona-Fälle der vergangenen Wochen eine Unruhe aufgekommen. Derzeit habe Kirchheim sieben Infizierte und 63 Kontaktpersonen in Quarantäne. Feige bat um Verständnis, weil das Sportheim daher geschlossen sei. „Wir können keinen örtlichen Hotspot brauchen.“ Der Bürgermeister appellierte an alle, die Maßnahmen, wie