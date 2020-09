Faszination Luftsport selbst erleben

Informationstag Der Luftsportring Aalen lädt am Samstag, 3. Oktober, auf den Flugplatz in Elchingen.

Aalen. Der Luftsportring Aalen ist der größte Fliegerverein Baden-Württembergs. Seit über 50 Jahren bildet der Verein ehrenamtlich aus. In der vereinseigenen Flugschule sind über 30 Fluglehrer in allen Sparten, also Motorflug, Motorsegler, Ultraleicht und Segelflug, aktiv. Am Samstag, 3. Oktober, bietet der Luftsportring die Gelegenheit, die Ansprechpartner, den Flugbetrieb, den Verein und natürlich auch den Flugplatz kennenzulernen und den Piloten und Fluglehrern auch Fragen zu stellen. Es werden kurze Vorträge gehalten und es besteht auch die Möglichkeit, selbst im Cockpit der Flugzeuge Platz zu nehmen.

Neben einer theoretischen Einweisung