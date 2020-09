Propsteischule – es ist vollbracht!

Infrastruktur Nach fünf Jahren „Ferien-Bauzeit“ freuen sich die Verantwortlichen an der Gemeinschaftsschule in Westhausen über eine Sanierung, die das Schulmodell baulich aufgreift und unterstützt.

Westhausen

Aufatmen an der Propsteischule. Nach Jahren der Umbauten ist nun alles fertig. Fast. Ein paar Kleinigkeiten noch, aber dann darf sich die Schulgemeinschaft über eine rundum gelungene Sanierung freuen. Für Bürgermeister Markus Knoblauch war der Dienstag daher ein „freudiger Tag, denn das Gröbste liegt jetzt hinter uns“.

Insgesamt rund 8,5 Millionen Euro hat Westhausen am Ende investiert, um die Schule baulich in die Zukunft zu führen. Etwa 2,7 Millionen Euro Zuschüsse kamen hierfür vom Staat. Dennoch bleibt das Projekt die teuerste Maßnahme in der Geschichte der Gemeinde.

Erfolgsgeschichte