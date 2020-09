Die Landesgartenschaupläne im Detail

Stadtverwaltung Die Führungen zu den Entwürfen für die Landesgartenschau 2026 waren so schnell ausgebucht, dass zusätzliche Termine angesetzt werden mussten.

Ellwangen

Benn Spellenberg ist Ingenieur bei der Landesgartenschau Ellwangen 2026 Gmbh. „Ich habe mich auch deshalb beworben, weil mir die Stadt so gut gefällt“, erzählt er den 12 Personen, die am Dienstagnachmittag zu seiner Führung in den kleinen Sitzungssaal gekommen sind.

Spellenberg hat auch bei der Bundesgartenschau Heilbronn gearbeitet. Er weiß, wie die organisatorischen Abläufe sind und wie Entwürfe realisiert werden. „Es wird nicht alles eins zu eins umgesetzt werden“, manche Ideen werden an Belange des Artenschutzes angepasst werden oder aus anderen Gründen modifiziert.

