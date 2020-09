Wege aus dem Antisemitismus

Schwäbisch Gmünd

Wir machen diese Tagung, weil wir hoffen, dass Hass überwunden werden kann.“ Mit diesen Worten eröffnete Martin Scheuermann, Leitung Schönblick, den letzten Tag des Kongresses „Antisemitismus heute“.

Referent Ahmad Mansour äußerte sich skeptisch in seinem Vortrag „Therapeutische Schritte und gesellschaftliche Maßnahmen zur Überwindung von Antisemitismus und Hass“. Mansour gab Einblicke in seine psychotherapeutische Arbeit in Berlin-Neukölln mit Jugendlichen, die in Deutschland in streng ehrenkulturellen Strukturen leben.

Sind Antisemiten therapierbar?

Mansours Antwort lautet Nein. Aber