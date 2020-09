Neues Bauland für Unterschneidheim

Unterschneidheim. Auf reges Interesse in der Bevölkerung stieß die jüngste Sitzung des Unterschneidheimer Gemeinderats am Montag in der Zöbinger Gemeindehalle.

Grund für den großen Zuspruch waren die Tagesordnungspunkte Verabschiedung der Bebauungspläne „Bückle V“ in Nordhausen und die Überplanung von „Wössingen I“ in Wössingen. Wie dringend die Bauplätze in der Gemeinde benötigt werden, verdeutlichte Bürgermeister Nikolaus Ebert: „In Unterschneidheim gibt es nur noch einen freien verfügbaren Bauplatz, in Nordhausen stehen wir bei Null.“