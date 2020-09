Schlechtes Netz ist schlecht für „fifty-Fifty-Taxi“

Aalen. Eigentlich eine ziemlich coole Sache: Das „fiftyFifty-Taxi“ bringt im Ostalbkreis Jugendliche und junge Erwachsene bis zu 25 Jahren nach Hause. Genutzt werden kann das Taxi am Freitag und Samstag und an Abenden vor gesetzlichen Feiertagen von 22 Uhr bis 6 Uhr am nächsten Morgen im Ostalbkreis. Die Fahrgäste bezahlen nur die Hälfte des Fahrpreises, den Rest schießt der Landkreis zu, wobei die Taxiunternehmen auf diesen Rest einen Rabatt geben in Höhe von 20 Prozent auf den Fahrpreis. Rechenbeispiel: Würde eine Fahrt 10 Euro kosten, bezahlen die Fahrgäste fünf Euro, der Landkreis schießt vier Euro zu - und der Taxiunternehmer