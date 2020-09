Mit den „Füenf“ für den guten Zweck lachen

Soziales Der Lions Club Aalen Kocher-Jagst lädt am Sonntag, 11. Oktober, zum Konzert in Aalen ein.

Aalen. Lachen für einen guten Zweck: Die A-cappella-Band „Füenf“ spielt am Sonntag, 11. Oktober, um 17 Uhr im Berufsschulzentrum in Aalen.

Zum achten Mal lädt der Lions Club Aalen Kocher-Jagst unter dem Motto „Lachen für einen guten Zweck“ in die Cafeteria des Berufsschulzentrums Aalen ein. „Wir sind froh, überhaupt wieder ein Konzert veranstalten zu dürfen. Natürlich können die Rahmenbedingungen nicht dieselben sein wie in den vergangenen Jahren, weshalb ein Hygienekonzept erarbeitet wurde und die Zuhörerzahl entsprechend der aktuellen Vorgaben reduziert werden muss“, so die Lions. Besonderer Dank