Mapal kürzt auch in Pforzheim

Autozulieferer Nicht nur am Aalener Stammsitz fallen Stellen weg. Warum bei der Tochterfirma Mapal WWS 100 Arbeitsplätze auf der Kippe stehen.

Aalen/Pforzheim.

Der Sparkurs des Traditionsunternehmens Mapal führt auch an weiteren inländischen Standorten zu einem Abbau von Arbeitsplätzen. Bei Mapal WWS in Pforzheim will der traditionsreiche Präzisionswerkzeughersteller rund 101 Stellen streichen. Dagegen haben die Belegschaft sowie die Gewerkschaft IG Metall nun protestiert.

So versammelten sich laut Angaben der Arbeitnehmervertreter rund 250 Beschäftigte, um gegen den Sparkurs zu demonstrieren. Neben den 101 Stellen stehen laut Darstellung von Betriebsrat und Gewerkschaft zudem Bestandteile des Tarifvertrages wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld für die kommenden zwei Jahre zur Disposition.