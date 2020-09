Kommt die Sozialstation in den Uhlandweg?

Oberkochen. Die Sozialstation in Oberkochen erweitern und gleichzeitig betreuten Wohnraum schaffen. Mit diesem Anliegen war Herbert Sonnberger, Geschäftsführer der Sozialstation St. Martin, an den Oberkochener Bürgermeister Peter Traub herangetreten. Die Verhandlungen zwischen der Kirchengemeinde Oberkochen und der Stadtverwaltung laufen, das Projekt könne aber an der Kostenfrage scheitern. Am Samstag, 26. September, muss der Kirchengemeinderat eine Entscheidung fällen.

Was geplant ist: Auf 4900 Quadratmetern sollen neben 24 betreuten Wohneinheiten auch ein Neubau für die Sozialstation St. Martin entstehen. Außerdem seien fünf Wohnungen