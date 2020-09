Kein Bedarf für zweite Corona-Abstrichstelle im Ostalbkreis

Schwäbisch Gmünd

Aktuell gibt es keine Notwendigkeit, neben der Abstrichstelle in der Städtischen Musikschule in Aalen eine zweite Corona-Abstrichstelle in Gmünd einzurichten. Dies ist das Ergebnis eines Gesprächs der Kreisverwaltung mit der Kreisärzteschaft vom Dienstag.

Die zentrale Corona-Abstrichstelle in der Hegelstraße in Aalen, in der sich alle Personen auch ohne Symptome testen lassen können, funktioniere sehr gut, sagt Alexandra Rief, persönliche Referentin des Landrates Dr. Joachim Bläse. Aktuell werden dort täglich etwa 30 Personen getestet. 60 Abstriche wären am Tag möglich. Dabei gehen die Vertreter des Landratsamtes