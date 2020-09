So leben Kinder derzeit in der LEA

Bildung Seit April dieses Jahres betreuen die Malteser-Werke die Kinder in der LEA. Wie sie während der Coronapandemie arbeiten und was für die Kinder und Familien angeboten wird.

Ellwangen

Die Bedingungen, unter denen die Mitarbeiter der Malteser-Werke ihre Arbeit in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) aufnehmen mussten, waren denkbar schwer. Seit dem ersten April führen sie die Kinder- und Jugendbetreuung in der LEA, der Start fiel mitten in die Corona-Pandemie. Um das beste aus der Situation zu machen, haben sich die Mitarbeiter einiges einfallen lassen.

Zuvor war die Caritas für die Kinder- und Jugendbetreuung zuständig gewesen. „Wir waren mit der Caritas nicht unzufrieden“, betont Thomas Deines, Leiter des Referats Flüchtlingsaufnahme im Regierungspräsidium Stuttgart. Der Betreuungsvertrag sei