Mutzke, Milow, Marla Glen: das Aalener Jazzfest kann kommen

Festival Auch in Zeiten der Pandemie gibt es im November in Aalen hochklassige Konzerte zu erleben. Wo die Musik spielt und wie alles organisiert ist.

Die Künstler freuen sich, dass es Kommunen gibt, die mutig sind“, sagt Ingo Hug. Mutig genug, auch in Zeiten der Pandemie ein Festival zu unterstützen. Auch dank dieser Unterstützung ist nun das Programm des 29. Aalener Jazzfestes vom Mittwoch, 4. bis Samstag, 7. November, festgezurrt. Zwar haben die Künstlerinnen und Künstler aus den USA, die im Februar fest im Programm eingeplant waren, alle abgesagt, so Hug. „Wir haben aber trotzdem ein hochklassiges und abwechslungsreiches Programm“, so Hug, künstlerischer Leiter des Jazzfestes und Vorsitzender des veranstaltenden Vereins Kunterbunt.

Wer diesmal