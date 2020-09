Kerkingen fordert „Blitzer“ auf der Ortsdurchfahrt

Bopfingen-Kerkingen. Lärm ist ein Problem für viele Kerkinger. Vor allem auf der Ortsdurchfahrt (L 1070) und auf der L 1060 seien viele – Autos und Laster – zu schnell, und damit zu laut unterwegs. In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates wurde daher einstimmig beschlossen, hier aktiv zu werden.

In Benzenzimmern gelte Tempo 30, in Dirgenheim Tempo 50, dort gebe es auch einen Blitzer, in Itzlingen gelte Tempo 50, nur in Kerkingen sei Tempo 70 auf der L 1060 vorgegeben. „Das ist für uns nicht nachvollziehbar. Wir wollen hier Tempo 50“, fasste Ortsvorsteherin Bettina Weber die Meinung des Gremiums zusammen.