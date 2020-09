SFD: Punkt auswärts erkämpft

Die Sportfreunde Dorfmerkingen konnten am Mittwochabend einen Punkt vom Bodensee entführen. Am Ende stand es zwischen dem 1. FC Rielasingen-Arlen und den Sportfreunden 0:0. Gleich acht Spieler standen Trainer Helmut Dietterle nicht zur Verfügung (unter anderem fehlten Christian Scherer, Marc Gallego, Maximilian Eiselt und Michael Schindele). Zu allem Überfluss musste Fabian Janik verletzungsbedingt in der zwölften Minute ausgewechselt werden. Für ihn kam Yannik Schmidt in die Partie.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit war die Partie ausgeglichen. Die Sportfreunde hielten gegen spielstarke Gastgeber voll dagegen. Wenige Augenblicke vor