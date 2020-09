Timmerberg und sein Mantra

Interview Der Reiseautor und Journalist kommt am 29. September zu einer Lesung nach Aalen. Was sich hinter seinem Mantra gegen die Angst verbirgt.

Reiseautor, Journalist und ewiger Hippie. Rumgekommen fast überall auf der Welt. Gerngesehener Talkshow-Gast. Damit kann man Helge Timmerberg kurz und knapp beschreiben. Texte von ihm sind beispielsweise bei der Süddeutschen Zeitung, im Spiegel und der Zeit zu lesen. Aber eben auch mal in der Bild. Nicht selten sind seine Bücher Bestseller. Zuletzt hat er mit einer Biografie des Künzelsauer Unternehmers Reinhold Würth auf sich aufmerksam gemacht. Nach Aalen kommt er aber aber am Dienstag, 29. September, 19 Uhr, auf den Platz an der Stadtkirche Aalen zu einer Lesung mit seinem Buch „Das Mantra gegen die Angst oder Ready for everything.“