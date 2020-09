Fasziniert von tollen Eindrücken in einer grandiosen Bergwelt

Bei der Abfahrt am Morgen 15 Grad Außentemperatur und eine wunderbar klare Fernsicht, in der die Türme der Dolomiten hervorstechen. Bestes Wetter also für die Königsetappe der diesjährigen Sattelfest-Radtour der Schwäbischen Post und der Gmünder Tagespost. Sie führt von Corvara über drei der schönsten Dolomitenpässe.

Zunächst geht es 20 Kilometer bergauf. Der recht unbekannte Valparolapass liegt auf 2168 Meter. „Die Aussicht auf der Strecke ist grandios“, lobt Sigrid Dörr. Wie viele der 35 Tourteilnehmer tritt sie nicht nur kräftig in die Pedale, sondern macht zahlreiche Fotostopps in der herrlichen Bergwelt.

