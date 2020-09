Wegen Corona: Verhaltene Zuversicht ist angesagt

Unter dem Motto „Mehr als Sport – Leidenschaft, Zusammenhalt, Gemeinschaft“ steht der Sportkreistag an diesem Freitag in der Liashalle in Stödtlen. Und gerade in diesen Zeiten ist dieses Motto auch im Sport für den Sportkreisvorsitzenden Manfred Pawlita sehr wichtig. Zudem wird ein Teil des Vorstandgremiums neu gewählt.

„Die Wichtigkeit des Sports in unserer Gesellschaft unterstreicht auch die Liste der angekündigten Gäste“, sagt Pawlita. So haben sich die Bundestagsabgeordneten Leni Breymaier und Roderich Kiesewetter angekündigt, der Landtagsabgeordnete Winfried Mack, Landrat Dr. Joachim Bläse, mehrere Kreisräte