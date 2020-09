Wie ISO-Chemie wächst

Aalen

Beeindruckend, was seit dem Spatenstich im vergangenen Jahr am Firmenstandort der ISO-Chemie in der Röntgenstraße entstanden ist. Bei der größten Erweiterung in der Firmengeschichte entsteht ein dreigeschossiges Gebäude.

Der Anbau ist die Konsequenz aus dem starken Wachstum der vergangenen Jahre und der Beginn einer Gesamtinvestition von 50 Millionen Euro, die in mehreren Bau- und Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen zu einer Verdoppelung des Firmenstandorts führen wird, informiert das Unternehmen.

Das neue Gebäude bietet ab 2021 Platz für die Erweiterung der Fertigung, den Ausbau des Ausbildungszentrums