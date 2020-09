Firmung in Aalen 2021

Aalen. Die Firmung in den Aalener Kirchengemeinden findet nächstes Jahr unter dem Motto „Ist da wer? Gott?!“ am Sonntag, 18. April 2021 statt – um 10 Uhr in St. Thomas und um 14.30 Uhr in der Salvatorkirche.

In diesen Tagen wurden die Jugendlichen des Jahrgangs 10/2005 bis 09/2006 (Neuntklässler) von der katholischen Kirche angeschrieben und zur Firmvorbereitung eingeladen. Wer keine Einladung erhalten hat, darf gerne selbst die Initiative ergreifen und sich bei allen Rückfragen an Jugendreferent Martin Kronberger wenden. Per E-Mail: martin.kronberger@drs.de oder telefonisch (07361) 37058-222.

Die Anmeldegespräche für alle