Noahfest – zum ersten Mal digital

Aalen-Unterkochen. Traditionell feiern Christen und Muslime das Noahfest, das an Noahs Landung mit der Arche auf dem Berg Ararat erinnert, zusammen im Albert-Schweitzer-Haus in Unterkochen. Dieses Jahr fanden die Vorträge über Noah in Bibel und Koran als Videoübertragung über Zoom statt. Dabei erinnerten die Referenten Tuncay Dinckal und Pfr. Manfred Metzger an den respektvollen Umgang der Menschen untereinander, wie dies Noah vorgelebt habe. Beispielhaft nannten die Referenten ein friedliches Miteinander zwischen Schiiten und Sunniten. Außerdem wiesen sie auf eine menschenwürdige Asylpolitik hin, die auch darauf achte, Menschen vor dem