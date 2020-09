Wagners Lohengrin in der Region

Konzerte Opernfestspiele Heidenheim präsentieren an diesem Wochenende eine hochklassige Wagner-Paraphrase.

Die Opernfestspiele Heidenheim präsentieren im Jahr der „Klappstuhlkonzerte“ nun sogar eine Wagner-Oper. Und weil im Juli Oper im Rittersaal bekanntermaßen nicht stattfinden konnte, bringen die Musikerinnen und Musiker des Solistenensembles „D'Accord“ am kommenden Wochenende, 26./27. September, Richard Wagners „Lohengrin“ in die Härtsfeldhalle nach Neresheim und in die Musikschule nach Heidenheim: Oper für alle.

Dabei ist mehr als nur ein authentischer Hauch Bayreuther Festspiele zu erleben: Benjamin Beck, Solo-Bratschist des Bayreuther Festspielorchesters, hat eigens eine Kammermusikfassung des Werkes geschrieben,