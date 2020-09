IG Metall Aalen wählt neues Duo an die Spitze der Gewerkschaft

Gewerkschaft Wie erwartet wählen die Arbeitnehmervertreter Andrea Sicker zu ihrer neuen Ersten Bevollmächtigten. Der Zweite an der Spitze ist ein alter Bekannter.

Aalen

Die Delegiertenversammlung der IG Metall Aalen hat Andrea Sicker mit 97 Prozent zur neuen Ersten Bevollmächtigten gewählt. Josef Mischko wurde mit knapp 90 Prozent als Zweiter Bevollmächtigten bestätigt. In ihrer Rede vor den Delegierten machte Sicker klar, dass die IGM Aalen in den vergangenen Jahren viele Zeichen in der Region gesetzt hat und mit einer starken IG Metall weiter zu rechnen sei. Sie dankte den Metallern für ihr Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz, allen voran dem ehemaligen Ersten Bevollmächtigten Roland Hamm und Josef Mischko.

Zudem kündigte die neue Geschäftsführerin an, den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf