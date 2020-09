58 Autos – zu wenig für Bremskissen

Verkehr Anwohner Anton Seeberger fordert, dass Westhausen Tempo 30 auf der Schillerstraße im Ortsteil Reichenbach erzwingt. Was der Bürgermeister zu 58 Fahrzeugen am Tag sagt.

Westhausen-Reichenbach

Anton Seeberger ist sauer, vor allem aber sei er besorgt, sagt er. Er wohnt in Reichenbach in der Schillerstraße und dort, so findet er, wird viel zu schnell gefahren. Kaum einer halte sich an Tempo 30, das dort und ringsum vorgeschrieben und daher auch ausgeschildert ist. „Kommt erst einer zu Schaden, ist es zu spät. Man sollte jetzt reagieren“, fordert Seeberger.

Die Gemeinde sieht er in der Pflicht. Die solle dafür sorgen, dass das Tempolimit auch eingehalten werde. Wie dies geschehen könnte, darüber hat sich Seeberger Gedanken gemacht. Ein Blitzer könne helfen, meint er, oder bauliche Veränderungen