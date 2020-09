Heimat offen und einladend erleben

Schwäbisch Gmünd

Ein Gespräch, das mit einer Quitte beginnt und in eine mehr als gelungene Integrationsgeschichte mündet, das waren die Zeitgespräche mit Muhterem Aras, seit 2016 Präsidentin des baden-württembergischen Landtags. Am Mittwoch war die Stuttgarterin auf Einladung der Kreissparkasse Ostalb, der Buchhandlung Osiander und der Gmünder Tagespost zu Gast in Gmünd und umkreiste im Gespräch mit GT-Chef Michael Länge den Begriff der Heimat.

Nach ihrer Heimat befragt, nennt Aras Stuttgart. Das Ostanatolien ihrer glücklichen Kindheit „gehört zu meiner Person“, sagt sie. Aber Heimat sei dort, wo sie sich wohlfühle,